Una persona è morta nel ribaltamento di un autobus sulla A14

Poco prima delle 7 di domenica, un autobus si è ribaltato sull’autostrada A14 in direzione Ancona, nel tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone. A bordo del veicolo c’erano circa 25 cittadini ucraini e le cause dell’incidente non sono note. Secondo le prime informazioni, una persona è morta mentre gli altri passeggeri non hanno riportato particolari ferite. L’autobus era diretto a Pescara e stava attraversando un tratto di strada in cui si transita su una sola corsia.