Weekly Beasts

Tra le foto di animali dell’ultima settimana ce ne sono alcune scattate in Ucraina, dove da ormai due settimane la Russia bombarda costringendo moltissime persone a cercare di fuggire dal paese. Alcune abbandonano le proprie case con pochi oggetti personali, portando con sé cani e gatti. Anche gli zoo ucraini hanno iniziato le procedure di evacuazione degli animali: sono state portate via tigri, leoni e altri animali che hanno trovato riparo in varie strutture nei paesi confinanti. Nella raccolta di foto bestiali però c’è anche altro. Qualche giorno fa, in occasione della conclusione della fiera dell’agricoltura nazionale, circa 2mila pecore hanno affollato gli Champs-Élysées, il celeberrimo viale di Parigi, e le foto e i video di questa particolare esibizione sono circolate in tutto il mondo. Abbiamo incluso anche un pipistrello di una specie che si riteneva estinta e un panda rosso che prende il proprio nome dal film Red di Disney.