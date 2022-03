In Arabia Saudita sono state eseguite 81 condanne a morte in un solo giorno

Sabato l’Arabia Saudita ha comunicato di avere eseguito 81 condanne a morte, uccidendo uomini accusati di terrorismo e a seconda dei casi di essere membri di al-Qaida, del cosiddetto “Stato Islamico” (o ISIS) o dei ribelli houthi, yemeniti e appoggiati dall’Iran. È una delle più grandi esecuzioni di condanne a morte in un giorno nella storia del paese. Secondo le autorità saudite, i condannati erano accusati di avere provato a organizzare attentati terroristici in Arabia Saudita e di avere introdotto illegalmente armi nel paese.

L’Arabia Saudita ha leggi molto dure che prevedono la pena di morte nel caso di condanne per numerosi reati, ma è raro che siano eseguite così tante condanne a morte in un solo giorno. Nel 2019 ne furono eseguite 37 per decapitazione, mentre tre anni prima un’esecuzione di massa aveva riguardato 47 persone condannate.