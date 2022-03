L’Antitrust ha multato Sky per 1 milione di euro per informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – conosciuta anche come “Antitrust” – ha multato Sky Italia per 1 milione di euro per informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio. Secondo l’AGCM nella primavera del 2021 Sky avrebbe lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati che nella stagione 2021/2022 avrebbero potuto continuare a vedere la maggior parte delle partite del campionato di Serie A maschile di calcio, come nella precedente stagione, quando in realtà non era così.

Rispetto alla scorsa stagione, quest’anno Sky trasmette solo tre partite del campionato per ogni giornata, in co-esclusiva con DAZN, e non più sette. L’AGCM ha rilevato che Sky avrebbe ugualmente fornito ai suoi clienti «informazioni che non consentivano di comprendere l’effettivo contenuto dell’offerta relativa al pacchetto Sky Calcio per la stagione 2021/2022».