Le notizie principali di oggi sulla guerra in Ucraina sono i bombardamenti russi che continuano sulle principali città, l’incontro in Turchia fra i ministri degli Esteri russo e ucraino che si è chiuso senza nessun accordo concreto, la riunione del Consiglio Europeo a Versailles per nuove sanzioni alla Russia e misure per contrastare gli effetti della guerra sull’economia, e l’accoglienza dei profughi ucraini in Italia.