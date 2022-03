Celebripost

Quella appena passata è stata una settimana piena di festival cinematografici, premiazioni ed eventi dedicati alla musica, tra cui il Film Independent Spirit Awards di Santa Monica e i Country Music Awards di Las Vegas. Tra le persone da fotografare c’erano la regista Maggie Gyllenhaal, l’attore Taika Waititi e l’icona country Dolly Parton. Ken Jeong e Rami Malek sono stati fotografati mentre guardavano due partite di basket, e Keith Richards dei Rolling Stones durante un’esibizione per un evento benefico a New York. Alcune foto notevoli sono arrivate anche dalle sfilate di moda di Parigi, dove Bella e Gigi Hadid hanno sfilato per Vivienne Westwood.