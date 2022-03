L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata ai bombardamenti sulla città di Mariupol, nell’Ucraina orientale, che ieri hanno colpito un ospedale distruggendo buona parte dei reparti di pediatria e maternità e provocando secondo le prime stime almeno 17 feriti. Le altre notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina sono l’incontro che dovrebbe avvenire oggi in Turchia fra i ministri degli Esteri russo e ucraino e le iniziative diplomatiche per fermare il conflitto, le conseguenze sull’economia mondiale e le decisioni del governo italiano per contrastarne gli effetti.