Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sulla guerra fra Russia e Ucraina sono le nuove misure economiche per colpire il governo russo, con la decisione di Stati Uniti e Regno Unito di bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia e il piano dell’Unione Europea per ridurre la dipendenza dal gas russo, le trattative per una soluzione diplomatica del conflitto, la ricerca di una tregua per consentire l’evacuazione dei civili dalle città bombardate, e la decisione della Polonia di mettere a disposizione degli Stati Uniti i suoi jet militari per un eventuale utilizzo in Ucraina. I giornali sportivi commentano l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League nonostante la vittoria per 1-0 di ieri sera a Liverpool.