L’invasione russa dell’Ucraina occupa quasi interamente le prime pagine dei quotidiani di oggi: le notizie principali sono il nuovo accordo che sembra sia stato raggiunto nell’incontro fra le delegazioni dei governi russo e ucraino per l’evacuazione dei civili dalle città ucraine sotto i bombardamenti, la lista comunicata dalla Russia dei paesi ostili, che comprende anche l’Italia, i nuovi tentativi della diplomazia internazionale per raggiungere una tregua fra i paesi in conflitto, i profughi che scappano dall’Ucraina, e l’andamento delle operazioni militari. Alcuni giornali associano la situazione ucraina alla Giornata internazionale della donna, con foto di donne ucraine che protestano contro l’invasione o in fuga dalla guerra.