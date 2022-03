Almeno 26 persone sono state ferite in una rissa tra tifosi durante una partita del campionato di calcio messicano

Sabato, allo stadio La Corregidora di Santiago de Querétaro, in Messico, c’è stata una violenta rissa tra tifosi durante una partita della Liga MX, il più importante campionato di calcio messicano: ci sono almeno 26 feriti, tutti portati in ospedale, tre dei quali in gravi condizioni. La rissa è avvenuta durante la partita tra il Queretaro e l’Atlas, sospesa dall’arbitro al 63esimo minuto sul punteggio di 1-0 per l’Atlas. Il presidente del campionato, Mikel Arriola, ha deciso di sospendere tutte le partite previste per il giorno successivo. La Federazione calcistica messicana ha fatto sapere che è stata aperta un’indagine sull’accaduto.