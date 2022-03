Il fallimento della tregua a Mariupol per l’evacuazione dei civili e le vittime fra i cittadini ucraini che tentavano comunque la fuga dalle città assediate dai russi sono in apertura su tutti i giornali di oggi; le altre notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina sulle prime pagine di oggi sono le nuove richieste di aiuto del presidente ucraino Zelensky alla comunità internazionale, le minacce del presidente russo Putin ai paesi che daranno supporto militare all’Ucraina, i tentativi della diplomazia di fermare la guerra, finora inutili, e gli effetti del conflitto sull’economia internazionale. I giornali sportivi titolano sulla vittoria sul Napoli del Milan, che passa così in testa alla classifica in Serie A.