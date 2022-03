Sulle prima pagine del Corriere della Sera, di Repubblica e della Stampa c’è la stessa foto di civili ucraini raccolti sotto i resti di un ponte semidistrutto alla periferia di Kiev, mentre provano a lasciare la città. La foto è stata scattata sabato dal fotoreporter spagnolo di AP Emiliano Morenatti, ed è stata ripresa dai giornali di tutto il mondo per raccontare l’evoluzione della guerra in Ucraina. I titoli, sopra a questa foto, fanno riferimento al cessate il fuoco annunciato ieri da Russia e Ucraina, ma che la Russia non ha rispettato, impedendo quindi la fuga dei civili dalle città più colpite. Anche gli altri giornali titolano prevalentemente sulla guerra in Ucraina, con maggiore attenzione a volte a temi particolari, come quello dei rifugiati che anche l’Italia si prepara ad accogliere.