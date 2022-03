Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulle preoccupazioni per quelle che sarebbero potute essere le conseguenze dell’attacco russo alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, nel sud-est del paese, che ha provocato un incendio in un edificio secondario senza causare danni alla centrale e ai reattori. Le altre notizie sulle prime pagine riguardano l’avanzata dell’esercito russo e i bombardamenti su diverse città ucraine che hanno provocato molti morti fra i civili, e i profughi in fuga dall’Ucraina che i dati forniti dall’ONU indicano in oltre 1,2 milioni. I giornali sportivi aprono sulla vittoria dell’Inter sulla Salernitana nell’anticipo di Serie A.