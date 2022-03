Lunedì il Belgio toglierà la maggior parte delle restrizioni legate al coronavirus: lo ha annunciato il primo ministro Alexander De Croo.

Sarà ancora consigliato indossare la mascherina, ma rimarrà obbligatorio solo per le persone maggiori di 12 anni negli ospedali, nelle altre strutture sanitarie e sui mezzi di trasporto. Nelle scuole, le mascherine non saranno più obbligatorie.

Non sarà più richiesto il documento che attesta l’avvenuta vaccinazione o la guarigione o la negatività al test (come fa il nostro “green pass”) per partecipare agli eventi, né per andare nei ristoranti, nei bar o negli alberghi.

La prossima settimana il paese metterà fine anche allo stato di emergenza, dopo due anni dalla sua introduzione.