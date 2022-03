L’accordo che sembra essere stato raggiunto fra Russia e Ucraina nei negoziati fra le delegazioni dei due governi per una breve tregua per consentire a civili e stranieri di lasciare l’Ucraina, e le minacce di Putin, che in un discorso alla televisione russa ha detto di voler continuare la guerra secondo i piani iniziali, sono in apertura su tutte le prime pagine di oggi, che accompagnano le notizie con le foto della distruzione nelle città ucraine e dei profughi in fuga dal paese per mettersi in salvo. Libero, Domani e la Verità dedicano invece il titolo principale alle forniture di armi dall’Italia all’Ucraina.