L’invasione russa dell’Ucraina occupa tutte le prime pagine dei giornali anche oggi, con i nuovi intensi bombardamenti russi su Kiev, Kharkiv e altre città dell’Ucraina, il discorso del presidente ucraino Zelensky al Parlamento Europeo, che ha approvato ieri una mozione per chiedere l’avvio delle procedure per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, l’approvazione del Parlamento italiano della decisione del governo sull’invio di armi dall’Italia in aiuto all’Ucraina, e la possibile mediazione fra i paesi in guerra della Cina. Domani dedica invece interamente la prima pagina al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, che sarà fra tre giorni, mentre i giornali sportivi commentano il pareggio fra Inter e Milan nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.