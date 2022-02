Weekly Beasts

Nelle foto degli animali trovate nei giorni scorsi sulle agenzie fotografiche alcune spiccano per i colori: il mantello di un orango, il piumaggio di un martin pescatore e di un pappagallo ara verde, l’acqua dove sono immerse alcune tartarughe prima di essere liberate in mare e quella dove nuotano una persona che fa snorkeling e due squali grigi, ma anche la scura penombra della foto di un rinoceronte. Se siete assidui di questa rubrica noterete la frequente presenza di cavalli islandesi che vivono in una fattoria a Wehrheim, in Germania: si distinguono spesso per espressioni buffe o movimenti che sembrano goffi, come questa settimana. Poi intricati ammassi di babbuini, involontarie linguacce di orsi polari e la zampa di una leonessa, per finire.