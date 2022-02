Le prime pagine dei giornali di oggi sono ancora dedicate quasi interamente alla guerra fra Russia e Ucraina, e i titoli principali alternano la preoccupazione per la decisione di Putin di mettere in stato di allerta le forze di deterrenza russe e la speranza per una soluzione diplomatica con il primo incontro fra delegazioni dei governi russo e ucraino che dovrebbe avvenire oggi in Bielorussia. Le altre notizie riguardano l’andamento dei combattimenti a Kiev e a Kharkiv, le manifestazioni in molti paesi per richiedere la fine della guerra e le nuove misure decise dall’Unione Europea (invio di armi all’Ucraina, chiusura dello spazio aereo dell’Unione Europea agli aerei russi, divieto di diffusione in Europa dei media russi di propaganda, e nuove sanzioni alla Bielorussia).