L’invasione russa dell’Ucraina è in apertura su tutti i giornali di oggi. I titoli si concentrano sull’avanzata dell’esercito russo verso la capitale Kiev e sulla resistenza ucraina in difesa della città, sulle reazioni internazionali e sui tentativi di trovare una soluzione diplomatica per fermare la guerra, sulle discussioni fra i vari paesi sulle sanzioni economiche da applicare alla Russia, e sulle conseguenze della guerra per l’Italia che riguardano principalmente le forniture energetiche. I giornali sportivi si occupano dei pareggi di Milan e Inter nei due anticipi di Serie A.