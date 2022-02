Tutte le prime pagine di oggi sono dedicate quasi completamente all’invasione russa dell’Ucraina, iniziata nelle prime ore di mattina di ieri con bombardamenti su città e infrastrutture in varie zone del paese, e della quale non si ha ancora un quadro definito; oltre a questo nei titoli si parla delle reazioni internazionali, delle sanzioni alla Russia decise in serata dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, e degli effetti sui mercati di tutto il mondo.