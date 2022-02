L’Ucraina ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale

Il parlamento ucraino ha approvato un decreto che impone lo stato di emergenza nazionale nel paese. Il decreto entrerà in vigore da domani, 24 febbraio, e durerà per 30 giorni.

Lo stato di emergenza, tra le altre misure, consente alle autorità di limitare i movimenti sul territorio e di proibire le manifestazioni. Dà al governo il diritto di imporre il coprifuoco e di effettuare controlli sulle persone in qualsiasi situazione. Permette infine di proibire la produzione e la diffusione informazioni «che potrebbero destabilizzare la situazione nel paese».

Nella giornata di mercoledì gli Stati Uniti avevano avvisato il governo ucraino che sulla base delle informazioni di intelligence in loro possesso, un attacco russo su larga scala è da considerarsi imminente.

Il Pentagono ha inoltre comunicato che l’80 per cento delle forze russe concentrate sul confine ucraino sono «in quella che consideriamo una posizione d’attacco, pronte a partire»: lo ha detto ai giornalisti un alto funzionario della difesa.