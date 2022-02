È ancora la crisi fra Russia e Ucraina la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli riguardano le sanzioni economiche decise dall’Unione Europea dopo una riunione dei ministri degli Esteri europei e quelle annunciate dal presidente dagli Stati Uniti Biden nei confronti della Russia, in risposta al riconoscimento russo delle due autoproclamate repubbliche filorusse di Donetsk e Luhansk nel Donbass e all’ingresso dell’esercito russo in quei territori per una missione definita di “peacekeeping”. Le solite eccezioni sono la Verità, che continua a prendersela con le restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus, e il Fatto, il Dubbio e il Riformista, che si occupano del voto al Senato sul conflitto di attribuzione sollevato da Matteo Renzi per l’inchiesta sulla fondazione Open, mentre i giornali sportivi commentano il pareggio della Juventus con il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.