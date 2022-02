È morto Mark Lanegan, ex cantante degli Screaming Trees

Martedì mattina è morto Mark Lanegan, ex cantante del gruppo rock americano Screaming Trees, poi protagonista di una carriera da solista di successo dagli anni Novanta in poi. Le cause della morte non sono note, un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale dice che Lanegan è morto nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Lanegan aveva 57 anni, e nel 2021 aveva avuto il Covid in forma molto grave, descrivendo poi l’esperienza in un libro.

Lanegan è stato frontman e cantante degli Screaming Trees fino al loro scioglimento, nel 2000, e contribuì a renderli precursori del genere grunge, molto popolare tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Oltre ad aver pubblicato 11 dischi da solista, Lanegan fece parte anche di altri gruppi rock, tra cui i Queens of the Stone Age, e collaborò con una gran quantità di artisti, tra cui Kurt Cobain e Krist Novoselic dei Nirvana.

– Leggi anche: Una canzone di Mark Lanegan