I titoli di apertura dei giornali di oggi sono tutti dedicati alla crisi fra Russia e Ucraina, con le preoccupazioni per l’inizio di un conflitto dopo l’annuncio del presidente russo Putin di voler riconoscere le due repubbliche filorusse autoproclamate nel Donbass e di voler inviare l’esercito russo in quei territori con una missione indicata come di “peacekeeping”, e le minacce di sanzioni economiche da parte di Stati Uniti e Unione Europea.