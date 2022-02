È morto Gary Brooker, frontman del gruppo rock inglese Procol Harum: aveva 76 anni

È morto Gary Brooker, frontman e cantante del gruppo rock progressive inglese Procol Harum. Brooker aveva 76 anni e aveva il cancro. È morto nel weekend, ma la notizia è stata diffusa da un comunicato dei Procol Harum martedì, in cui scrivono che «la voce e il piano di Gary erano la costante più rappresentativa della carriera cinquantennale dei Procol Harum. Senza che avesse mai atteggiamenti bizzarri o esagerati sul palco, era sempre il musicista più notevole e che valesse la pena guardare durante lo show».

I Procol Harum sono ricordati soprattutto per il loro primo singolo, “A Whiter Shade of Pale”, uscito nel 1967 e diventato tra i più rappresentativi di quel movimento di trasgressione sociale e pacifismo noto come la “Summer of Love”, quando centinaia di migliaia di persone, perlopiù giovani, si radunarono a San Francisco per eventi musicali e manifestazioni. Dopo quell’estate la canzone conobbe un’altra lunga fase di successi: è diventata infatti la colonna sonora di moltissimi film, da Il grande freddo a I Love Radio Rock, è stata suonata a matrimoni e funerali ed è stata l’ultima canzone di un sacco di balli studenteschi.