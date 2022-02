In Burkina Faso almeno 59 persone sono morte in un’esplosione vicino a una miniera d’oro

Lunedì a Gbomblora, località nel sud-ovest del Burkina Faso, sono morte almeno 59 persone a causa di una forte esplosione nei pressi di una miniera d’oro. Ci sono anche oltre 100 feriti: secondo le prime ricostruzioni a provocare l’esplosione sono stati i prodotti chimici usati per trattare l’oro estratto, immagazzinati vicino alla miniera. Alla prima esplosione, avvenuta intorno alle 2 del pomeriggio locali, ne sono seguite altre più contenute, e il bilancio dei morti è ancora provvisorio.

L’estrazione e l’esportazione dell’oro sono tra i settori più importanti per l’economia del Burkina Faso, e sono in crescita: per questo negli ultimi anni sono cresciute le miniere e ne sono sorte di più piccole, come quella in cui è avvenuta l’esplosione di lunedì. Spesso sono meno regolamentate, e dunque più pericolose, di quelle più grandi e attive da più tempo.