La sindaca di Sabaudia è agli arresti domiciliari per un’indagine su alcuni appalti pubblici, per altre 15 persone sono state disposte misure di custodia cautelare

A Sabaudia, comune litorale a sud di Roma, sono state disposte misure cautelari nei confronti di 16 persone accusate a vario titolo di corruzione, peculato e falso ideologico: una di queste è la sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi, che è ora agli arresti domiciliari. Tra le altre persone ci sono funzionari pubblici e imprenditori della zona. L’operazione è stata condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Latina, su richiesta della procura di Latina, che sta indagando sull’affidamento di alcuni appalti pubblici per i mondiali di canottaggio che si sono svolti a Sabaudia nel 2021. Per ora in totale gli indagati sono 20: a Gervasi, sindaca di Sabaudia dal 2017, sono contestati 11 episodi di turbativa d’asta e uno di corruzione.

