Giovedì sono state disposte misure cautelari nei confronti di 65 persone accusate di far parte di un nucleo locale della ‘ndrangheta: l’operazione è stata condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Alcune delle 65 persone in questione sono gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso che, secondo le indagini, operava in una zona della costa a sud di Roma.