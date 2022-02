La tensione fra Russia e Ucraina, con la convinzione degli Stati Uniti che l’ordine per l’intervento militare russo sia già stato dato, i tentativi diplomatici di fermare il conflitto e la prosecuzione dell’esercitazione militare congiunta di Russia e Bielorussia, è la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Il Fatto, Libero e la Verità si occupano invece della gestione delle restrizioni e della campagna vaccinale per il coronavirus, e i giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Inter in casa con il Sassuolo, che lascia il Milan in testa alla classifica in Serie A.