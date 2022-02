Il numero di persone morte per frane e alluvioni a Petropolis, in Brasile, è salito a 146. Ci sono inoltre ancora 191 dispersi. Le ricerche per trovarli proseguono, ma il maltempo persiste, anche se meno intensamente rispetto ai giorni scorsi, e complica il lavoro dei soccorritori, secondo cui ci sono poche speranze di trovare altre persone vive.

Petropolis è una città montana, meta turistica a circa 70 chilometri a nord di Rio de Janeiro. La conformazione del territorio non permette di usare scavatrici o altri macchinari per rimuovere il fango e per questo le attività di soccorso sono portate avanti unicamente a mano. In uno dei quartieri più colpiti, più di 80 case costruite sul fianco di un pendio sono state colpite da una frana. Almeno 900 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e sono ospitate in scuole e altri rifugi temporanei.