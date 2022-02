La notizia principale in apertura sui giornali di oggi sono i decreti approvati dal governo ieri con nuovi fondi per contrastare gli effetti degli aumenti delle tariffe dell’energia, sostegni per la transizione ecologica dell’industria automobilistica, e misure per evitare le truffe sui bonus edilizi, e molti titoli sottolineano le parole del presidente del Consiglio Draghi che ha definito il suo governo “bellissimo”. Qualche giornale si occupa invece delle preoccupazioni sempre maggiori sulla situazione in Ucraina, con le parole del presidente degli Stati Uniti Biden che vedono imminente l’intervento militare russo e i primi combattimenti nella regione del Donbass, Libero apre sulle richieste di Giorgia Meloni per ricomporre l’alleanza di centrodestra, la Verità continua la sua campagna contro le restrizioni per il coronavirus, e il Dubbio e il Riformista titolano sui referendum sulla giustizia. I giornali sportivi commentano il pareggio per 1-1 fra Juventus e Torino nel derby.