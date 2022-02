Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: la situazione in Ucraina, dove dopo un paio di giorni in cui sembrava aumentassero le possibilità di una soluzione diplomatica ieri ci sono state nuove tensioni e scambi di colpi con i separatisti nella regione del Donbass, e le tensioni nella maggioranza di governo per il voto contrario in commissione Bilancio alla Camera su quattro emendamenti al decreto “milleproroghe”. Altri giornali aprono sul rinvio a giudizio di Piercamillo Davigo per la diffusione dei verbali dell’avvocato Amara, nel giorno del trentesimo anniversario dell’arresto di Mario Chiesa che aprì l’indagine Mani Pulite.