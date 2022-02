Celebripost

È abbastanza probabile che anche per voi la settimana sia iniziata con una buona dose di foto e video di chi si è esibito durante l’intervallo del Super Bowl, la finale del football americano: hanno partecipato Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blige, ma intorno a loro, a guardarli dagli spalti, c’era un bel numero di personaggi famosi. Abbiamo selezionato ai fini di questa raccolta The Weeknd, Hailey Bieber e Kanye West, che indossava una maschera che gli copriva totalmente il viso. Passando ad altro, e in particolare a quelli fotografati alla Berlinale, ci sono Emma Thompson, Asia Argento e Meltem Kaptan, con il Leone d’argento come miglior attrice. Per finire con un po’ di gente sparsa altrove: Rihanna e la sua pancia, Drew Barrymore e il suo cane, Johnny Depp con una medaglia serba, ma anche Diane Keaton, Blake Lively e Dave Grohl.