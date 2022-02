Le decisioni della Corte Costituzionale sui referendum, con la bocciatura di quello sulla cannabis e l’ammissione di cinque dei sei referendum richiesti sulla giustizia, con l’eccezione solo di quello sulla responsabilità civile dei magistrati, sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Il Messaggero segue invece i negoziati diplomatici per allentare la tensione fra Russia e Ucraina, con l’accusa degli Stati Uniti alla Russia di non stare rispettando l’annuncio di Putin del ritiro delle truppe dal confine, Domani ricorda l’anniversario dei 30 anni dall’indagine “mani pulite”, e i giornali sportivi titolano sulla sconfitta dell’Inter con il Liverpool in Champions League.