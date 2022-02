Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della decisione della Corte Costituzionale che ha bocciato la richiesta di referendum sull’eutanasia attiva, che avviene quando il medico somministra il farmaco necessario a morire e che al momento è illegale in Italia, altri seguono la situazione in Ucraina, con l’annuncio del presidente russo Putin di voler ritirare parte delle truppe che erano state spostate nelle scorse settimane al confine con l’Ucraina, avvenuto nella conferenza stampa successiva al suo incontro con il cancelliere tedesco Scholz. I giornali sportivi celebrano la medaglia d’argento di Sofia Goggia alle Olimpiadi e presentano la partita di stasera fra Inter e Liverpool per gli ottavi di finale di Champions League.