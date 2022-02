Per diverse ore l’autostrada A1 è rimasta bloccata a causa di un grosso incidente all’altezza di Lodi

Mercoledì mattina sull’autostrada A1, all’altezza di Lodi, c’è stato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile. L’autocisterna si è ribaltata e ha preso fuoco, bloccando l’autostrada in entrambe le direzioni di marcia. Il conducente del veicolo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Milano.

Per diverse ore, l’A1 è dunque rimasta bloccata tra il casello di Lodi e l’innesto della Tangenziale est esterna di Milano (TEEM) a Cerro al Lambro. Sono state interessate da lunghe code anche le strade ordinarie della zona. Verso le 10 Autostrade ha detto che l’incidente è stato risolto.

