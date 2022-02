Le attrici Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes condurranno la cerimonia degli Oscar

È stato annunciato che a condurre la cerimonia degli Oscar di quest’anno, in programma nella notte tra il 27 e il 28 marzo, saranno l’attrice Regina Hall, la comica e attrice Amy Schumer e Wanda Sykes, anche lei sia comica che attrice. Erano tre anni che la serata si teneva senza conduzione, ma quest’anno l’Academy ha deciso di cambiare anche per via dei bassi ascolti della cerimonia dell’anno scorso.

Introducing your 94th Academy Award hosts: Regina Hall, Amy Schumer, and Wanda Sykes. Tune in to @ABCNetwork to watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 27 at 8e/5p! pic.twitter.com/gBuN4kVkEX — The Academy (@TheAcademy) February 15, 2022

Hall è conosciuta principalmente per aver recitato in molte commedie, compresi vari Scary Movie, così come Skyes (il cui film più famoso è Quel mostro di suocera, del 2005), mentre Schumer è una delle più note comiche americane, ed è famosa per la sua serie Inside Amy Schumer e per alcuni più recenti ruoli cinematografici da protagonista.