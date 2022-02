I titoli di apertura dei giornali di oggi riguardano quasi tutti la situazione in Ucraina, con le preoccupazioni per un attacco militare al paese da parte della Russia e i tentativi della diplomazia internazionale di evitare il conflitto fra i due paesi: mentre l’incontro di ieri del cancelliere tedesco Scholz con il presidente ucraino Zelensky e quello in programma oggi con il presidente russo Putin sembrano lasciare aperta una soluzione diplomatica, la decisione degli Stati Uniti di spostare l’ambasciata da Kiev a Leopoli fa aumentare le preoccupazioni. Il Fatto apre invece sulla lettera agli atti dell’inchiesta sulla fondazione Open inviata a Matteo Renzi dal padre, che esprime giudizi duri sui suoi colleghi di partito, il Dubbio e il Riformista si occupano della decisione della Corte Costituzionale sui referendum su giustizia, eutanasia e cannabis, che dovrebbe arrivare fra oggi e domani, mentre i giornali sportivi presentano gli ottavi di finale di Champions League che iniziano stasera.