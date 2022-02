La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle preoccupazioni per la possibile invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e dei tentativi diplomatici di evitare un conflitto tra i due paesi. Altri aprono sull’entrata in vigore da domani dell’obbligo del green pass rafforzato per accedere ai posti di lavoro per chi ha più di 50 anni, il Giornale, Libero e Quotidiano Nazionale titolano sull’aumento delle tariffe dell’energia, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con la vittoria del Milan che va in testa alla classifica e il pareggio fra Atalanta e Juventus.