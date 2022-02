La notizia principale in apertura su tutti i giornali nazionali di oggi è la tensione creata dalla minaccia di un’invasione russa in Ucraina dopo le telefonata di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Il Corriere della Sera apre con la notizia dell’avviso rivolto dal ministero agli Esteri a tutti gli italiani in Ucraina, invitati a lasciare il paese nel più breve tempo possibile a causa della possibile guerra. Domani titola sulle indagini nei confronti di alcuni agenti di polizia penitenziaria in seguito alle presunte violenze commesse contro i detenuti nel carcere di Modena, la Verità apre invece sulle regole del Green Pass. I quotidiani sportivi dedicano la prima pagina al pareggio tra Inter e Napoli.