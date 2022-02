L’Italia di rugby ha perso 33-0 contro l’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 33-0 dall’Inghilterra nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni. All’Olimpico di Roma l’Inghilterra, che doveva vincere dopo la sconfitta all’esordio contro la Scozia, ha segnato tre mete nel primo tempo e due nella ripresa. L’Italia ha dato lievi segnali di ripresa soltanto nel secondo tempo, portandosi più spesso in attacco, ma ha ugualmente concluso la partita senza marcature. Rimane ultima in classifica senza punti. Le sue sconfitte consecutive al Sei Nazioni ora sono 34.

Dopo due giornate la Francia è prima con 9 punti, seguita da Irlanda — battuta sabato a Parigi — e Inghilterra. Nell’altra partita giocata sabato, il Galles ha battuto la Scozia a Cardiff. L’Italia disputerà la prossima partita del torneo tra due settimane a Dublino contro l’Irlanda.

