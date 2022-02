Il Chelsea ha vinto la Coppa del Mondo per club

Il Chelsea ha vinto la sua prima Coppa del Mondo di calcio per club. La squadra londinese ha battuto i brasiliani del Palmeiras nella finale che si è giocata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il gol decisivo è stato segnato su rigore dal tedesco Kai Havertz durante i tempi supplementari. I tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1-1: i gol erano stati segnati dall’ex interista Romelu Lukaku con un colpo di testa al 54º e da Raphael Veiga su rigore al 63º. Il Chelsea aveva giocato già una volta la finale della Coppa del Mondo per club, nel 2012 contro i brasiliani del Corinthians: in quell’occasione perse per 1-0.