La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e delle carriere dei magistrati che entrano in politica approvata ieri dal governo, ma molti titoli si concentrano più sulle parole di Mario Draghi nella conferenza stampa di presentazione che sul contenuto della riforma: il presidente del Consiglio ha detto di non voler mantenere un ruolo in politica dopo la fine del suo incarico, e respinto le critiche che gli vengono rivolte sul superbonus per l’edilizia imputandole al governo precedente che ha approvato la legge. Il Corriere della Sera e il Manifesto aprono invece sulle preoccupazioni sempre maggiori degli Stati Uniti per l’intervento militare russo in Ucraina, Avvenire titola preoccupato sulla decisione dell’azienda sanitaria delle Marche di quale farmaco somministrare per il primo suicidio assistito autorizzato in Italia, mentre i giornali sportivi presentano la partita di oggi fra Inter e Napoli, prima e seconda in classifica in Serie A.