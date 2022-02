È morto a 75 anni il musicista britannico Ian McDonald, che fu tra i fondatori dei King Crimson

È morto a 75 anni il musicista britannico Ian McDonald, noto soprattutto per essere stato tra i fondatori della band di progressive rock dei King Crimson. Era sassofonista e tastierista, e fu coautore di tutti i brani del primo disco della band, In the Court of the Crimson King, del 1969. Lasciò il gruppo dopo un anno per contrasti con il leader e chitarrista Robert Fripp, ma vi tornò a collaborare nel 1974 per il disco Red. Nel 1976 fu tra i fondatori dei Foreigner, con cui realizzò tre dischi e con cui ottenne un buon successo commerciale. Nel corso della sua carriera collaborò anche a dischi dei T. Rex e di Steve Hackett.