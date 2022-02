Le notizie sulle quali aprono i quotidiani sono diverse: la fine da oggi dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e le prospettive per la rimozione di ulteriori obblighi in futuro, gli aumenti delle tariffe dell’energia e gli aiuti ai quali sta lavorando il governo, le celebrazioni sul giorno del ricordo per le vittime delle foibe e la polemica su una circolare del ministero dell’Istruzione, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che dovrebbe essere approvata oggi dal Consiglio dei ministri, e la gestione dei fondi del PNRR. I giornali sportivi commentano la vittoria in Coppa Italia della Juventus, che affronterà in semifinale la Fiorentina.