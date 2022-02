Celebripost

Nel mese di febbraio è prevista l’uscita di un po’ di serie tv in streaming, come la quarta stagione di La fantastica signora Maisel (su Prime Video il 18 febbraio) e di Killing Eve (dal 28 febbraio su TimVision), o Bel-Air, il reboot di Willy, il principe di Bel Air (sul servizio di streaming americano Peacock il 13 febbraio, mentre non si sa ancora quando sarà disponibile in Italia). Questo per dire che i protagonisti di queste serie erano tra le persone da fotografare in settimana: Rachel Brosnahan, Jodie Comer e Sandra Oh, Will Smith e Jabari Banks, tra gli altri. Ai Brit Awards, i premi dell’industria musicale britannica, si sono visti Adele, Damiano David dei Måneskin e Courtney Cox. Per finire con la regina Elisabetta II e uno dei suoi corgi, Jennifer Gardner che finge di suonare un sassofono, Ben Affleck e Jennifer Lopez e le facce dei due cantanti che probabilmente avrete visto di più negli ultimi giorni: Blanco e Mahmood dopo aver vinto il festival di Sanremo.