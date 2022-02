Per la maggior parte dei giornali di oggi la notizia in apertura è l’annuncio del presidente del Consiglio Draghi di un provvedimento per contrastare gli aumenti delle tariffe dell’energia che dovrebbe essere approvato a breve dal governo e che prevederebbe sette miliardi di euro di investimenti. Il Fatto e il Riformista aprono invece sulla chiusura delle indagini sulla Fondazione Open con la richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Renzi e altri dieci indagati, e i giornali sportivi commentano la netta vittoria del Milan sulla Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.