È morta a 78 anni Donatella Raffai, nota per essere stata la prima conduttrice di “Chi l’ha visto?”

È morta a 78 anni la conduttrice e giornalista italiana Donatella Raffai, nota soprattutto per aver condotto le prime tre edizioni dello storico programma di Rai 3 Chi l’ha visto?, tra il 1989 e il 1991. Raffai era nata a Fabriano, in provincia di Ancona, l’8 settembre del 1943, e aveva iniziato la sua carriera lavorativa prima con alcuni piccoli ruoli da attrice e poi come responsabile delle pubbliche relazioni di alcuni cantanti, tra cui Nada e Claudio Baglioni. Nel 1971 iniziò lavorare alla Rai, prima conducendo alcuni programmi radiofonici e poi passando alla televisione negli anni Ottanta, sia nel ruolo di autrice che di conduttrice di trasmissioni di approfondimento giornalistico e di cronaca.

Nel 1987 condusse assieme a Corrado Augias Telefono Giallo, programma che si occupava di ricostruire casi di cronaca irrisolti. Due anni più tardi le fu affidata la conduzione di Chi l’ha visto?, una nuova trasmissione che si sarebbe occupata invece di persone scomparse. Condusse la prima edizione assieme a Paolo Guzzanti e altre due con Luigi Di Majo. La trasmissione ebbe un enorme successo e Raffai divenne un volto molto noto della televisione italiana. Decise però di lasciare la conduzione del programma, a cui tornò solo per un breve periodo tra il 1993 e il 1994, per dedicarsi ad altre trasmissioni. Nel 1999 lasciò la Rai per passare a Mediaset, e su Rete 4 condusse per un anno il programma Giallo 4, una sorta di remake di Telefono Giallo, che non ottenne molto successo.