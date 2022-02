Cressida Dick, capo della polizia di Londra, si dimetterà

Cressida Dick, che dal 2017 era capo della polizia di Londra, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione è arrivata dopo una serie di scandali e dopo una pubblica manifestazione di sfiducia da parte del sindaco di Londra, Sadiq Khan.

«La scorsa settimana» ha detto Khan questa sera «ho chiarito alla commissaria della polizia metropolitana quale sia la portata del cambiamento che ritengo urgente e necessario per ricostruire la fiducia dei londinesi nella polizia e per estirpare il razzismo, il sessismo, l’omofobia, il bullismo, la discriminazione e la misoginia che ancora esistono al suo interno. Non sono soddisfatto della risposta della commissaria».

Khan ha aggiunto che quando ha ricevuto questa comunicazione «Cressida Dick ha detto che si farà da parte. È chiaro che l’unico modo di mettere in atto i cambiamenti richiesti è avere una nuova leadership ai vertici della polizia metropolitana».

Dick è a capo della polizia di Londra, la più grande e importante forza di polizia britannica, dal 2017: il suo mandato, che avrebbe dovuto terminare ad aprile, era stato esteso fino al 2024.

In questi ultimi anni, però, Dick aveva dovuto affrontare diversi scandali.

Nel marzo 2021, l’omicidio di Sarah Everard da parte dell’agente Wayne Couzens e la gestione violenta delle manifestazioni e proteste seguite all’omicidio avevano generato molte discussioni sulla misoginia istituzionale all’interno delle forze dell’ordine britanniche.

Nelle scorse settimane un’inchiesta aveva inoltre rivelato che per anni una ventina di agenti di una stazione di polizia si erano scambiati messaggi razzisti, misogini e violenti, in cui scherzavano, tra le altre cose, sulla morte di bambini neri e sull’Olocausto, e sullo stuprare o picchiare le loro compagne o le loro colleghe (alcuni di questi messaggi erano stati inviati anche ad alcune agenti).

Dick era stata criticata anche per la gestione delle indagini sui party organizzati nella residenza del primo ministro Boris Johnson durante il lockdown.

In serata, Dick ha fatto sapere che, per assicurare stabilità durante la transizione, manterrà il suo incarico finché non sarà individuata e scelta la persona che la sostituirà.