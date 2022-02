Ci sono state due forti scosse di terremoto nella zona di Reggio Emilia

Mercoledì 9 febbraio alle 19:55 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha scritto che l’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 7 chilometri. Alle 21 c’è stata una seconda scossa di magnitudo superiore, 4.3, a 3 chilometri da Correggio e con ipocentro a 6 chilometri. Un’altra scossa, la terza in poco più di un’ora, è stata più lieve delle prime due, di magnitudo 2.6 e ancora con epicentro a Correggio.

Dalle prime verifiche della sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone e cose, anche se i controlli sono in corso. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha fatto sapere che «la Protezione civile è al lavoro per le verifiche, insieme a Vigili del fuoco e Forze dell’Ordine. Insieme ai Prefetti delle province interessate. Il sistema regionale è allertato, vicino alle comunità locali».